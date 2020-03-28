تفاصيل الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في جرمانا

أفاد مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس بأن هناك حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بانتظار ظهور نتيجتها مساء اليوم.

وعن تفاصيل هذه الحالة، ذكرت صحيفة “الوطن” بأن الحالة المشتبه إصابتها بفيروس كورونا دخلت إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة جرمانا.

وقال مدير مشفى الراضي في جرمانا د.نور الدين عزام لإذاعة “المدينة اف ام” إن الشابة المشتبه بإصابتها بالفيروس، دخلت إلى سوريا منذ ما يقارب 20 يوماً قادمةً من لبنان، وظهرت عليها الأعراض قبل أربعة أيام، واختلطت بعدد من الأشخاص خلال تلك الفترة، لذلك طلب من الجهات المعنية إجراء حجر على مخالطيها وهذا ما حدث من خلال فرض حجر على منزلها ومنزل عائلتها وجيرانها، وسيكون هناك إجراءات أخرى في حال كانت النتيجة إيجابية.

وتواصلت المشفى التي دخلت إليها الشابة على الفور مع مديرية الصحة في ريف دمشق التي بدورها أرسلت فريق طبي قام بفحص المريضة وأخذ مسحات للتحليل.

وتم عزل المريضة بانتظار صدور نتيجة التحليل التي من المتوقع أن تصدر مساء اليوم بحسب ما أعلن مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس.

كما أكد نعنوس على أن كل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد والتي تصل للمشافي يتم التعامل معها بنفس الطريقة.

وبالنسبة للحالات التي سبق وأعلن عنها في سوريا والبالغ عددها 5 ، بين نعنوس أن حالة واحدة منها توجد في مشفى الزبداني للعزل الصحي، و3 حالات بقيت معزولة فندق المطار لعدم ظهور أعراض عليها .