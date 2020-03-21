تطبيق واتساب يطلق خدمة جديدة تتعلق بفيروس كورونا

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تطبيق واتساب يطلق خدمة جديدة تتعلق بفيروس كورونا
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أطلقت شركة تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب ، خدمة صحية جديدة عبارة عن منصة معلومات فيروس كورونا.

وأطلقت شركة واتساب هذه الخدمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتيح هذه الخدمة الصحية من واتس اب ، إرشادات بسيطة وقابلة للتنفيذ للعاملين الصحيين والمعلمين وقادة المجتمع والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية والشركات المحلية التي تعتمد على التطبيق في التواصل بينها.

كما تقدم هذه الخدمة مجموعة نصائح عامة للمستخدمين حول العالم للحد من انتشار الشائعات والحصول على معلومات صحية دقيقة.

وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذا الصدد : “إن الحصول على معلومات محدثة حول كورونا للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، هو جزء هام من جهود المجتمع الدولي لوقف انتشار الفيروس”

من جانبه، قال ويل كاثكارت، رئيس واتساب”: “نعلم أن مستخدمينا يتواصلون عبر التطبيق أكثر من أي وقت مضى في وقت الأزمة، أردنا توفير مورد بسيط يمكن أن يساعد في ربط الأشخاص في الوقت الحالي”.

 

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