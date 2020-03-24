تحذير من وزارة الداخلية بخصوص أخبار كورونا: سنتابع من ينشر أخبار كاذبة

حذرت وزارة الداخلية السورية من الأخبار الملفقة التي يتم تداولها بخصوص فيروس كورونا نبهت لضرورة أخذها من مرجع رسمي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك، أنه في إطار الإجراءات التـي تتخذها الحكومة السورية لمواجهة فيروس كورونا، تهيب وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين استقصاء جميع الأخبار المتعلقة بذلك.

ودعت الوزارة المواطنين لأخذ الأخبار المتعلقة بالإجراءات وما إلى ذلك من مصادرها الرسمية والمتمثلة بوزارتي الصحة والإعلام كونهما المرجع الوحيد .

وأكدت الداخلية السورية أنه سيتم رصد ومتابعة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة وملفقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين، وستتم ملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

وعمدت عدة صفحات إلى نشر العديد من الأخبار الملفقة حول وجود إصابات بفيروس كورونا في سوريا، كما طالت تلك الأخبار الملفقة الاجراءات الحكومية وسردت قرارات لم تتخذها الحكومة من الأساس مثل فرض منع تجول بمناطق معينة.