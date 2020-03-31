بعد خيانته لبلده .. وفاة عبد الحليم خدام في فرنسا

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بعد خيانته لبلده .. وفاة عبد الحليم خدام في فرنسا
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أكدت مصادر خاصة لموقع مراسلون ، أن المدعو عبد الحليم خدام الذي سبق وخان سوريا ، توفي اليوم.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلون، توفي خدام (من مواليد بانياس) الذي شغل منصب نائب الرئيس السوري الأسبق، اليوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر يناهز الـ 88 عام.

وانشق خدام عن الحكومة السورية في شهر كانون الأول 2005 وغادر الى فرنسا التي توفي فيها اليوم.

وتأكيداً للمعلومات التي حصل عليها “مراسلون”، نعى ” عبد الحليم خدام ” عدد من السياسيين اللبنانيين.

يذكر أنه في شهر آب 2008، أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى في دمشق أحكام غيابية على خدام بالسجن لمدد مختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة وذلك بتهم مختلفة أبرزها “الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”، كما توجد بحقه تهم بوجود علاقات غير المشروعة مع العدو الصهيوني، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها على العدوان على سوريا.

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