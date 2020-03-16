بعد تعديل تقويم الجامعات.. توضيح من وزارة التربية بخصوص إنهاء العام الدراسي

أوضحت وزارة التربية السورية حقيقة الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول إنهاء العام الدراسي وتغيير موعد الامتحانات .

ونشرت صفحة وزارة التربية توضيحاً حول الموضوع جاء فيه: “تنتشر شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إنهاء العام الدراسي وتغيير موعد الامتحانات، نحيطكم علماً أن ما ينشر حول هذا الموضوع غير صحيح”.

وبينت الوزارة أن وضع الامتحانات يبقى كما هو حالياً، وفي حال وجود أي تعديل سيتم نشره عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، وصفحتها على الفيس بوك، والفضائية التربوية، ومن خلال المكتب الصحفي في الوزارة.

وذكر مسبقاً وزير التربية عماد موفق العزب أن هناك خطة بديلة في حال تمديد تعليق الدوام المدرسي سيعلن عنها حينها، وفي هذه الحالة، التمديد ستتخذ قراره وزارة الصحة في سوريا، وفي حال تمديد التعليق لا تأجيل للامتحانات لطلاب المرحلة الانتقالية وبالنسبة لطلاب البكالوريا والتاسع، ستكون الامتحانات في مواعيدها إذا بقيت الأمور بخير لكن الامتحان التجريبي تم الغاؤه هذا العام.

بدوره، قال وزير التعليم العالي د. بسام ابراهيم في تصريح لإذاعة “شام اف ام” إنه سيتم ازاحة التقويم الجامعي وتمديد الفصل الثاني لمدة زمنية تعادل العطلة لتعويض الفاقد التعليمي.

ولفت إلى أنه بالتالي ستتم إزاحة الامتحانات وستتم بشكل اعتيادي دون اختصار مواد، كما الأعوام الماضية.

وأكد مجدداً معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي خلال حضوره ورشة عمل حول وبائيات فيروس كورونا المستجد covid 19، أن كل العينات في سوريا منذ بداية الوباء وحتى تاريخه سلبية.