بشرى للسوريين.. تحسين الكهرباء خلال فترة مكوث المواطنين بالمنزل

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بشرى للسوريين.. تحسين واقع الكهرباء خلال فترة مكوث المواطنين بالمنزل
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بشر مدير تنظيم قطاع الكهرباء المواطنين بأنه سيتم تحسين واقع الكـهرباء خلال فترة مكوث المواطنين في المنزل.

وقال مدير تنظيم قطاع الكـهرباء بسام درويش لإذاعة “شام إف إم” إن كمية الكـهرباء المستهلكة في منازل المواطنين تعادل 60% من الطاقة الكهربائية.

وبين درويش أن كمية الكهرباء المتاحة يومياً محدودة بمحدودية محولات الطاقة، والاستهلاك المنزلي ازداد خلال الفترة الحالية بمعدل 150٪.

وأكد درويش أن تحسن درجات الحرارة سيؤثر بالتالي على الواقع الكهربائي خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى أن الأعطال التي حدثت في ريف دمشق، خلال فصل الشتاء يتم العمل على  تداركها .

ونوّه مدير تنظيم قطاع الكـهرباء مجدداً إلى أن الحماية الترددية هي اجراء طبيعي لحماية الشبكة من الانهيار.

وبشر درويش المواطنين بأنه سيتم العمل على تحسين واقع الكهرباء خلال فترة مكوث المواطنين في المنازل.

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