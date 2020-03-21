بسبب فيروس كورونا .. بنك سوري يقدم مكافأة مالية لموظفيه

قدمت إدارة بنك سوري لموظفيها مكافأة مالية تماشياً مع الظرف الطارئ المتعلق بالاحتياط من فيروس كورونا.

وأعلنت إدارة “بنك الشام” عن منح مكافأة مالية لكل موظفيه بقيمة 150 ألف ليرة سورية، لمرة واحدة فقط.

وذكرت إدارة البنك أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الظرف الطارئ المتعلق بالاحتياط من فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع “الاقتصادي”.

وأردفت إدارة البنك ، إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت على الموظفين لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس سواء لشراء المعقمات والمطهرات وألبسة الوقاية.

يشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا ، بحسب ما أكدت وزارة الصحة ، بيد أن مجلس الوزراء السوري طلب من المواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية من ناحية الالتزام بإجراءات “الحجر الطوعي” التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض “الحجر الإلزامي” في حال عدم التقيد بذلك.