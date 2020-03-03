بسبب الاشتباه بإصابة فتاة آتية من سوريا بـ كورونا .. لبنان يعيد باص ركاب لسوريا

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بسبب الاشتباه بإصابة فتاة آتية من سوريا بـ كورونا .. لبنان يعيد باص ركاب لسوريا
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أعاد الفريق الطبي على معبر القاع جوسيه في لبنان، باص ركاب إلى سوريا بعد الاشتباه بإصابة فتاة قادمة من سوريا بفيروس كورونا .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ، أن الفريق الطبي اتخذ قراره بعد الاشتباه بإصابة فتاة آتية من سوريا بفيروس كورونا ، مبينة أن على متن الباص كان يوجد 30 راكب.

وعلى الفور ، قامت بلدية القاع بحملة تعقيم للمعبر ، على أن يعقب ذلك حملة تعقيم في المدارس وحافلات النقل ومخيمات النازحين .

كما ستقوم البلدية بإقامة حواجز على مداخل البلدة لتعقيم السيارات الداخلة ، لا سيما الباعة وموزعي المأكولات.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان ارتفع إلى 13 شخص ، جميهم تم وضعهم بالحجي الصحي وبينهم مصاب سوري.

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