بسبب الاشتباه بإصابة فتاة آتية من سوريا بـ كورونا .. لبنان يعيد باص ركاب لسوريا

أعاد الفريق الطبي على معبر القاع جوسيه في لبنان، باص ركاب إلى سوريا بعد الاشتباه بإصابة فتاة قادمة من سوريا بفيروس كورونا .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ، أن الفريق الطبي اتخذ قراره بعد الاشتباه بإصابة فتاة آتية من سوريا بفيروس كورونا ، مبينة أن على متن الباص كان يوجد 30 راكب.

وعلى الفور ، قامت بلدية القاع بحملة تعقيم للمعبر ، على أن يعقب ذلك حملة تعقيم في المدارس وحافلات النقل ومخيمات النازحين .

كما ستقوم البلدية بإقامة حواجز على مداخل البلدة لتعقيم السيارات الداخلة ، لا سيما الباعة وموزعي المأكولات.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان ارتفع إلى 13 شخص ، جميهم تم وضعهم بالحجي الصحي وبينهم مصاب سوري.