براً بحراً جواً.. وزارة النقل تطلب تعقيم كل وسائل النقل القادمة إلى سوريا

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براً بحراً جواً.. وزارة النقل تدعو لتعقيم كل وسائل النقل القادمة إلى سوريا
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شددت وزارة النقل ، على ضرورة تعقيم كل وسائل النقل القادمة إلى سوريا وعبر جميع المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك تعميم شددت فيه على جميع وسائل النقل القادمة من أي بلد إلى الجمهورية العربية السورية بضرورة التعقيم.

وشمل التعميم كل وسائل النقل ( للطائرات –  السفن – الشاحنات – المركبات بأنواعها .. ) وعبر كل المنافذ والمعابر .

وورد في التعميم أن هذا الاجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا، بالتعاون مع كوادر الصحة والداخلية .

وكان مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني باسم منصور قد كشف عن تركيب جهاز مسح حراري في مطار دمشق الدولي للكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا ، في وقد تؤكد وزارة الصحة السورية على عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في سوريا .

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