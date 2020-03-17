بالفيديو .. جماعات إرهابية تدعمها تركيا في ادلب حفرت طريق M4 بالجرافات وقطعته

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عمدت جماعات إرهابية تدعمها تركيا في ادلب شمال غرب سوريا إلى تخريب طريق حلب – اللاذقية M4 عبر حفره بالجرافات وانشاء ساتر ترابي لمنع تسير الدوريات التركية – الروسية المشتركة

مراسلون – ادلب

وبحسب ما رصد موقع مراسلون ، فقد نشرت الجماعات الإرهابية المسلحة شريط فيديو يظهر التخريب الذي تعرض له اوتوستراد حلب – اللاذقية بعد قيام الجماعات الإرهابية بحفره ليلا ً لمنع الأتراك و الروس من تطبيق اتفاق موسكو و تسير الدوريات المشتركة

وترفض الجماعات الإرهابية المنتشرة في إدلب تطبيق الاتفاق الأخير بين الروس والأتراك والذي نص على تسير دوريات روسية – تركية مشتركة على طريق حلب -اللاذقية m4 مع تامين جانبي الطريق لمسافة 6 كم

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المصدر : مراسلون

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