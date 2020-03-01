بالفيديو .. توقعات ميشيل حايك بخصوص كورونا ومدارس لبنان تصدق

أثارت توقعات اللبناني ميشال حايك مجدداً جدلاً ، بعد أن تحقق توقع جديد أدلى به ليلة رأس السنة 2020.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو توقعات رأس السنة توقع فيه حايك “إقفال المدارس أبوابها، ولكن ليس بسبب إضراب”، وهو ما حصل فعلاً بلبنان بعد انتشار فيروس كورونا.

حيث طلب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب، من كل المؤسسات التعليمية، روضات ومدارس وثانويات ومعاهد مهنية وجامعات، الإقفال ابتداءً من صباح السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 حتى مساء الاحد الواقع فيه 8 آذار 2020.

يذكر أنه خلال ليلة رأس السنة لعام 2019 خلال مقابلته التي بثتها قناة MTV Lebanon ، توقع ميشال حايك انتشار فيروس جديد يحاكي انتشار فيروس انفلونزا الخنازير وجنون البقر ، وتم بالفعل انتشار فيروس كورونا.