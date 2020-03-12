انخفاض بدرجات الحرارة والأرصاد الجوية السورية تحذر من اشتداد الرياح

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا، من اشتداد سرعة الرياح التي ترافق المنخفض الحالي بالتوازي مع انخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

ونشرت المديرية تعميما حذرت فيه من اشتداد سرعة الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية في الفترة الممتدة بين يومي الخميس والجمعة.

وبحسب التعميم ، قد تتجاوز سرعة الهبات 85 كم/سا خاصةً في المناطق الجنوبية والمرتفعات الساحلية .

كما حذرت من حدوث السيول يوم غدٍ الجمعة بسبب غزارة الأمطار في السهول والوديان والمنحدرات خاصةً في المنطقة الجنوبية.

أما غدا ، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية ، ويكون الجو غائما ماطرا بغزارة على فترات ومصحوبا بالرعد وحبات البرد أحيانا .

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ذكرت أن ذروة الفعالية تكون مساء الخميس ، ومع ساعات فجر الجمعة والصباح تصل الغيوم الرعدية لدمشق وكامل مناطق الجنوب السوري وتمتد سريعاً نحو أغلب المحافظات السورية.