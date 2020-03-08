اللاذقية .. امرأة تستقطب الأطفال المشردين لمنزلها لتشغيلهم

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ، القبض على امرأة تقوم باستغلال أطفال وإيوائهم بمنزلها لتشغلهم بالتسول.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أنه من خلال المتابعة لظاهر التسول تم القبض على امرأة بحي الرمل الجنوبي باللاذقية ، تدير شبكة تسول وتشغل الأطفال.

وبينت الوزارة أن المدعوة المدعوة (ن . خ) مواليد ١٩٧٨ تستغل أطفال مشردين وتشغلهم بشبكة تسول مؤلفة من ثلاث نساء وسبعة أحداث منهم ثلاث أطفال صغار.

واعترفت المدعوة (ن . خ) باستقطابها للأطفال وتشغيلهم لجمع الأموال لصالحها وإيوائهم في منزلها كما تبين وجود طلب بحقها لصالح إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص ، كما تم تسليم الأطفال لذويهم.