اللاذقية .. امرأة تستقطب الأطفال المشردين لمنزلها لتشغيلهم

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اللاذقية .. امرأة تستقطب الأطفال المشردين لمنزلها لتشغيلهم
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ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ، القبض على امرأة تقوم باستغلال أطفال وإيوائهم بمنزلها لتشغلهم بالتسول.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أنه من خلال المتابعة لظاهر التسول تم القبض على امرأة بحي الرمل الجنوبي باللاذقية ، تدير شبكة تسول وتشغل الأطفال.

وبينت الوزارة أن المدعوة المدعوة (ن . خ) مواليد ١٩٧٨ تستغل أطفال مشردين وتشغلهم بشبكة تسول مؤلفة من ثلاث نساء وسبعة أحداث منهم ثلاث أطفال صغار.

واعترفت المدعوة (ن . خ) باستقطابها للأطفال وتشغيلهم لجمع الأموال لصالحها وإيوائهم في منزلها كما تبين وجود طلب بحقها لصالح إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص ، كما تم تسليم الأطفال لذويهم.

 

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