الظاهرة السوداء.. أزمة جديدة تصيب لعبة ببجي وتحديث جديد يلوح بالأفق

أصيبت لعبة ببجي موبايل بمجموعة من الأزمات مرة تلو الأخرى، منذ حلول عام 2020 لتعترضها اليوم مشكلة جديدة.

وبحسب مواقع تقنية، فإن اللعبة تعاني من تراجع كبير في أعداد اللاعبين بسبب المشكلات والشكاوى التي يعانون منها في اللعبة بسبب الهاكرز وحالات الغش أو مايسمى الظاهرة السوداء.

مشاكل ببجي :

تلك المشاكل لم يتم حلها أو التخلص منها على الرغم من التحديثات الكثيرة التي تقوم اللعبة بإطلاقها بين وقت والآخر.

وعلى الرغم من المميزات الكبيرة التي تحملها اللعبة إلى مستخدميها إلا أنها لم تتمكن إلى الآن من التصدي لمشكلات الكبيرة التي تسببت في هروب اللاعبين إلى ألعاب أخرى، ما دفع اللعبة للاعتذار والإعلان عن إطلاق تحديث قريبا يحتوي على برنامج مطور جديد من أجل مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها والحظر الفوري لمنتهجيها.

والمشكلة الجديدة التي طرأت على لعبة ببجي ، كانت ارتفاع معدل البنج والتأثيرات السلبية التي تؤثر على أداء اللاعبين بكل راحة، وضعف التحميل وفشل تحميل الخرائط، مما تسبب في هروب اللاعبين للحصول على النسخة الكورية من اللعبة، والتي تمكنت من تقديم مجموعة كبيرة من الحلول للاعبيها، تتخلص فيها من المشكلات التي واجهت اللاعبين.

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