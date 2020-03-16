الصين تحقق قفزة نوعية بتركيب لقاح ضد كورونا وتعلن عن موعد تجريبه

تعتزم الصين تجربة لقاح لفيروس كورونا المستجد مطلع نيسان القادم ، بعد أن حققت تقدم في تركيبه مؤخراً.

رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا في شنغهاي، جان تسوان ، قال في مؤتمر صحفي السوم إن بلاده حققت تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالتعاون بين عدد من العلماء في شنغهاي.

وبحسب تسوان سيتم تجربة هذا اللقاح سريرياً في شهر نيسان المقبل ، وحالياً يقوم العلماء بتجارب أوليه للقاح على نوع من الثديات لتسجيل النتائج والملاحظات.

تم الاعتماد في تركيب اللقاح على أساس تكنولوجيا “mRNA”، ومبدئياً تمت تجربته على الفئران ، وكنتائج أولية سمح اللقاح بتنمية أجسام مضادة معينة تكافح فيروس كورونا.

يذكر أن شركتي “BioNTech SE” الألمانية و”Fosun Pharmaceutical” الصينية في شنغهاي اتفقتا على التعاون لتطوير هذا اللقاح وتجربته وتسويقه.

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