اكتشاف صيني جديد.. درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

سجلت الصين اكتشاف جديد يتعلق بنشاط فيروس كورونا ، ومتى يكون في ذروته ومتى ينخفض نشاطه.

ونشرت وكالة “نوفوستي” الروسية تفاصيل هذا الاكتشاف الذي يسجل للعلماء الصينيين، في جامعة هونغ كونغ .

واكتشف العلماء أن درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد بشكل خاص، تبلغ حوالي 4 درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما.

وأضافوا أن الفيروس لا يتحمل فيروس درجات الحرارة المرتفعة ويتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون خمس دقائق.

كما اكتشف الخبراء المدة التي يمكن تبقي الفيروس صامدا على سطح الأجسام المختلفة، فعلى الورق يبقى لمدة 3 ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى 4 أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.

ووفقا لأحدث البيانات ، تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 700 ألف إصابة في العالم.