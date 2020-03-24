سوريا .. الحجر صحياً على 90 مسافر سوري قادمين من موسكو (صور)

أكد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن الواصلين على متن آخر رحلة من موسكو إلى سوريا أمس ، تم الحجر عليهم في فندق بمنطقة السيدة زينب.

وقال نعنوس بحسب ما نشرت صفحة وزارة الداخلية السورية، إن ٩٠ مواطنا سوريا قادمين من موسكو تم الحجر عليهم بفندق الجميل بلازا بالسيدة زينب أمس.

وأوضح أن الطائرة وصلت من موسكو الى مطار دمشق الدولي امس ٢٣/٣ الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وتمت استضافة الواصلين ضمن الغرف الخاصة في الحجر الصحي الجديد بالسيدة زينب وهو فندق الجميل ، كما تم تقديم جميع الخدمات اللازمة لهم من طعام وشراب وجميع مستلزمات الإقامة اللائقة .

ويتواجد مع الواصلين ، في مركز الحجر الصحي ، فريق طبي من مديرية صحة ريف دمشق وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأعلن أول أمس وزير الصحة السوري عن تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في سوريا لفتاة تبلغ من العمر 20 عام دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حتى ساعة إعداد هذا الخبر.