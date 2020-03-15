الحجر صحياً على ركاب طائرة سوريين قادمين من العراق بانتظار نتيجة التحليل

دخل يوم الجمعة 33 راكب سوريين قادمين من العراق ، إلى مركز الدوير للحجر الصحي بسبب وجود مسافر بينهم كانت درجة حرارته 38 درجة.

وقال مدير صحة ريف دمشق د.ياسين نعنوس لإذاعة “شام إف إم” إن المسافرين جميعهم سوريين ، وكانوا على متن طائرة تابعة لأجنحة الشام قادمة من العراق .

وبين نعنوس أن الركاب هم 33 ( 16 راكباً و 4 مرافقين و 13 من طاقم الطائرة ) ، وبعد فحصهم تبين وجود شخص درجة حراراته 38 درجة فتم نقلهم لمركز الحجر الصحي وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا .

وستظهر نتيجة التحاليل اليوم الأحد عند الساعة 4 ، فيما رجح نعنوس أن تكون النتيجة سلبية لأن درجة حرارة الشخص انخفضت ، وفي حال كانت النتيجة سلبية سيتم تخريجهم كلهم.

ولفت د.نعنوس إلى أن كل المسافرين لم يكونوا راضين عن الحجر لعدم رغبتهم بالحجر أساساً ، لكن تم التعامل معهم بروية حتى أن أحدهم طلب “أغطية” نظيفة وتم التجاوب معه وإعطاؤه غطاء مغلف علماً أن جميع الأغطية معقمة ومجهزة.

وعن مركز الدوير المجهز للحجر الصحي الاحتياطي ، قال مدير صحة ريف دمشق د.ياسين نعنوس إن المركز معقم بشكل كامل والبطانيات المستخدمة فيه هي نفسا المستخدمة في المشافي، وليست كالحرامات المستخدمة في المنازل.