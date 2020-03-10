الجندرما التركية تعذب رجل سوري وتلقيه في نهر العاصي

عذبت قوات حرس الحدود التركي رجل سوري ثم ألقت به في نهر العاصي مع علمهم بأنه لا يجيد السباحة.

ونشر “المرصد المعارض” أن الجندرما التركية عذبت رجل سوري من حماة بسبب اجتيازه نهر العاصي الحدودي مع لواء اسكندرون السوري المحتل.

وقامت الجندرما التركية بعد تعذيب الرجل السوري ، بإلقائه في النهر رغم أنه حاول إخبارهم بأنه لا يعرف السباحة.

و لا تزال جثة الرجل المدعو “عبد السلام عترية” مفقودة في نهر العاصي فيما تستمر فرق الإنقاذ بالبحث عنه منذ يومين.

واستهدفت قوات حرس الحدود التركية السوريين رجالاً وأطفال على مدى السنوات الماضية ما أسفر عن شهداء كثر وإصابات.