الاتصالات : دراسة لتقديم باقات انترنت للإعلام والصحفيين والطلاب بأسعار مخفضة

أفادت مصادر في وزارة الاتصالات السورية ، بوجود خطة لدراسة احتياجات بعض الشرائح من باقات الانترنت ، كوسائل الإعلام والطلاب.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر في الاتصالات أنه لا تراجع عن تطبيق قرار نظام الباقات للانترنت الذي بدأ بداية الشهر الحالي.

كما كشفت المصادر عن وجود خطة لـ6 أشهر لدراسة احتياجات بعض الشرائح حسب الأولويات ، مثل وسائل الإعلام، ليصار بعدها إلى تقديم باقات للبعض بمن فيهم الطلاب والصحفيون، وعن احتمال تخفيض أسعار بعض هذه الباقات مثل باقة واحد ميغا من 1900 إلى 1700 ليرة، كما سيتم تأمين حلول لطلاب الجامعات الافتراضية.

وفيما يتعلق بقرار تطبيق باقات انترنت، فأكدت المصادر أن الهدف منه تحسين جودة الانترنت وليس زيادة الإيرادات وسيتبين ذلك خلال الشهر الحالي بعد صدور الأرقام والمؤشرات الخاصة بالاستهلاك.

وأكدت المصادر أنه يتم العمل مع وزارة التعليم العالي لإحداث مكتبات للبحث العلمي حتى يكون النفاذ إليها خارج الباقات، مشيرة إلى أنه يتم تأمين حلول لطلاب الجامعات الافتراضية.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت عن تطبيق نظام الباقات للانترنت في سوريا بدءاً من مطلع الشهر الحالي بهدف تحسين جودة الانترنت .