الاتصالات السورية تزيد حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت خلال آذار مجاناً

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الاتصالات السورية تزيد حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت خلال آذار
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رفعت وزارة الاتصالات السورية ، حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت خلال شهر آذار لكافة المشتركين.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن هذا القرار جاء في اطار متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .

وتمثلت مشاركة وزارة الاتصالات والتقانة في هذه الحملة الوقائية من خلال اقرار زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت بنسبة ٥٠ % مجانا حسب السرعة لشهر آذار.

وبهذه الزيادة، ستتم تغطية زيادة استخدام الانترنت خلال عطلة الجامعات والمدارس وسيتم تطبيق التعديل من قبل جميع مزودي خدمات الانترنت و لكافة المشتركين.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت عن تطبيق نظام الباقات للانترنت في سوريا بدءاً من مطلع الشهر الحالي بهدف تحسين جودة الانترنت .

و أعلن أمس مجلس الوزراء عن عدة إجراءات احترازية وقائية من فيروس كورونا منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 2 نيسان ، فيما أصدرت عدة وزارات قرارات تتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات.

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