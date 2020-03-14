الاتصالات السورية تزيد حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت خلال آذار مجاناً

رفعت وزارة الاتصالات السورية ، حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت خلال شهر آذار لكافة المشتركين.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن هذا القرار جاء في اطار متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .

وتمثلت مشاركة وزارة الاتصالات والتقانة في هذه الحملة الوقائية من خلال اقرار زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت بنسبة ٥٠ % مجانا حسب السرعة لشهر آذار.

وبهذه الزيادة، ستتم تغطية زيادة استخدام الانترنت خلال عطلة الجامعات والمدارس وسيتم تطبيق التعديل من قبل جميع مزودي خدمات الانترنت و لكافة المشتركين.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت عن تطبيق نظام الباقات للانترنت في سوريا بدءاً من مطلع الشهر الحالي بهدف تحسين جودة الانترنت .

و أعلن أمس مجلس الوزراء عن عدة إجراءات احترازية وقائية من فيروس كورونا منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 2 نيسان ، فيما أصدرت عدة وزارات قرارات تتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات.