الأمطار مستمرة حتى المساء.. درجات الحرارة تعاود ارتفاعها بدءاً من الأحد

تستمر الأمطار حتى مساء اليوم في سوريا على أن نشهد عقب ذلك عودة للأجواء المستقرة مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة .

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية السورية صباح اليوم، وجود فرصة لهطل أمطار متفرقة نهاراً ، بينما يميل الجو للاستقرار تدريجيا خلال ساعات المساء والليل .

كما رجحت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، استمرار تساقط الأمطار على جميع المناطق السورية حتى مساء اليوم السبت على فترات بفعالية متوسطة لضعيفة إجمالاً .

واعتباراً من ساعات ليل اليوم السبت حتى 4 أيام على الأقل ، تشهد سوريا عودة للأجواء المستقرة في دمشق وكافة المناطق و المحافظات السورية مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة نهاراً .

حيث تبدأ الأجواء بالاستقرار على المناطق الساحلية والشمالية ومن ثم الشمالية الشرقية و الوسطى خلال ساعات الظهر و بعد الظهر، فيما تستمر فرص زخات المطر على المناطق الجنوبية من سوريا و دمشق العاصمة.

كما توقعت “هوى الشام” تأثرنا بمنخفض جوي جديد خلال الأيام القادمة بانتظار التأكد من تفاصيله.