ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في سوريا إلى خمسة

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أعلنت وزارة الصحة في سوريا ، اليوم الأربعاء 25 آذار 2020 عن تسجيل رابع إصابة بـ فيروس كورونا في البلاد ، ليرتفع عدد الإصابات بالمجمل إلى خمسة .

وذكرت الوزارة في بيانها والذي نقلته وكالة سانا أن الشخص المصاب كان قد وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة وتبين اليوم أنه يحمل الفيروس

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء عن تسجيل ثلاثة إصابات لأشخاص  من المجموعة التي كان قد تم وضعها في الحجر في الدوير الأسبوع الماضي

يذكر أن الإصابة الأولى جرى تسجيلها في سوريا من فتاة قدمت من خارج البلاد ، حيث تتلقى العلاج في مكان حجزها

المصدر : مراسلون + سانا

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