ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ذروته يوم الثلاثاء.. منخفض جديد يلوح بالأفق

تشهد سوريا اليوم الاحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتعود الأجواء للباردة خلال ساعات الليل.

ونشرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم ، أن ارتفاعاً ملموساً يطرأ على درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتقترب من معدلاتها مع بقاء الاجواء باردة خلال الليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بمقدمة مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

بدورها ، ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، أنه مع ساعات فجر اليوم الأحد لامست درجات الحرارة حدود 2 درجة فقط في دمشق ، ومابين 0 لـ 2 تحت الصفر على مختلف مناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي والقنيطرة و الجولان المحتل .

ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اعتباراً من اليوم حتى الخميس القادم 26، والحرارة تلامس ذروة الارتفاع بحدود 20 درجة بالداخل السوري خصوصاً يوم الثلاثاء القادم مع احتمال أن نتأثر بحالة عدم استقرار متوسطة لضعيفة الفعالية خلال هذا اليوم.

ويوم الجمعة ، يرجح أن نشهد منخفض جوي أيضاً قد يكون مصحوب بتسرب رياح قطبية باردة.