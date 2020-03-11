إيران .. إنتاج دواء محلي لعلاج مصابي فيروس كورونا

أنتجت وزارة الصحة في إيران ، دواء محلي أعطى نتائج نسبية على مصابي فيروس كورونا بشكل مبدئي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أنه تم انتاج دواء محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وبين المتحدث الإيراني أن الدواء أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل.

كما أشار المصدر إلى أن هذا الدواء بعد تجربته ، سيمكن إنتاجه في غضون 3 أسابيع .

بدوره ، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد ، مضيفاً أن السلطات تعمل على مكافحة الفيروس وعدم تأزيم حياة المواطنين.

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، عن 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد .