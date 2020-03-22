إلى جانب مراكز الحجر الصحي.. تخصيص 3 مراكز عزل طبي في سوريا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن تخصيص مشفى الزبداني الوطني بريف دمشق ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا ، بالتزامن مع الإعلان عن تخصيص مركزين جديدين في كل من حماة واللاذقية.

حيث أفاد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس لإذاعة “شام إف إم” بأنه تم اعتماد مشفى الزبداني مشفى للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا، علماً أنه حتى الآن لم تسجل أي إصابة في سوريا.

فيما أكد مدير صحة اللاذقية هوازن مخلوف أنه تم تخصيص مشفى الحفة كمنطقة عزل صحي، إلى جانب مركزين للحجر الصحي ، مشيراً إلى وجود كادر مدرب للتعامل مع المصابين بمرض كورونا في حال ظهرت أي إصابة.

بدوره، قال مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة إنه تم تخصيص مركزي حجر صحي في منطقة الشريعة وغرب المشتل بمدينة حماة للحالات التي قد يشتبه بإصابتها بفايروس كورونا بالإضافة إلى وجود مركز عزل صحي في كل مشفى بمحافظة حماة.

من جهته، نوّه وزير الصحة الدكتور نزار يازجي بحسب سانا إلى أن مكان العزل يختلف عن مكان الحجر ، فالأخير هو مكان للإقامة للاطمئنان على حالة الوافدين إلى سوريا من مناطق سجلت حالات إصابة أو في حال الاشتباه بإصابة لدى أحد المرضى، بينما مكان العزل هو مكان طبي بامتياز وعقيم ويعمل به كادر طبي مؤهل بالشكل الأمثل.