إجراء جديد في مطار دمشق الدولي للكشف عن كورونا

كشف مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني باسم منصور عن اجراء جديد تم اتخاذه في مطار دمشق الدولي للكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا .

وقال منصور في تصريح لصحيفة “الوطن” إنه تم تركيب جهاز مسح حراري في مطار دمشق الدولي، للكشف على القادمين عبر المطار.

ولفت إلى أن هذا الجهاز تم تقديمه كمنحة من منظمة الصحة العالمية ووضع في مكان يتيح فحص جميع المسافرين ، وهو يكشف عن وجود ارتفاع حرارة بسرعة وبشكل أكثر دقة من الأجهزة العادية.

وشدد على ضرورة تنفيذ الإجراء نفسه في مطار حلب أو عبر المنافذ البرية الأخرى وهذا يتطلب تواصل وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية، للحصول على الأجهزة المطلوبة.

وفيما يتعلق بقرار تعليق الرحلات من بعض الدول التي ظهرت فيها إصابات مثل قطر والكويت، اعتبر منصور أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تصب في مصلحة سوريا كونه لم تظهر فيها إصابات.

وفي السياق، تفقد وزير الصحة و وزير الداخلية مركز هجرة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية، للوقوف على الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا والتأكد من عدم إصابة الوافدين.