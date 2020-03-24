أعراض جديدة تظهر على مصابي فيروس كورونا .. فقدان حاستين!

كشف أطباء عن عوارض جديدة تظهر على مصابي فيروس كورونا غير ماهو معروف وشائع من أعراض هذا الوباء.

ونشرت صحيفة “ذي صن” البريطانية، تقرير عن أعراض الفيروس تحدث عن أعراض مختلفة لدى بعض المصابين وهي احتمال فقدان حاستي التذوق والشم.

كما أكدت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة (ENT UK)، أنه ليس من الضروري أن يعاني مصاب فيروس كورونا من حمى وسعال ، فهناك أعراض لم يتم التطرق لها بعد.

وبينت الجمعية أن نقطة دخول الفيروس غالباً ما تكون في منطقة العين والأنف والحنجرة ، وتم التأكد من فقدان الشم والتذوق ، لذلك من الضروري أن يعزل الشخص الذي يفقد هاتين الحاستين نفسه.

أيضاً، نقلت قناة “سكاي نيوز” عن استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة وجراح الرأس والرقبة، البروفيسور نيرمال كومار: “المصابون قد يعانون فقط من فقدان حاسة الشم والتذوق، ما يشير إلى أن هذه الفيروسات موجودة في الأنف”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حددت بعض أعراض الإصابة بالفيروس وأهمها صعوبة بالتنفس والحمى و السعال المستمر.