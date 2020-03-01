أجواء مستقرة لأيام قد يتخللها زخات مطرية يعقبها أول منخفض في آذار

يبدأ المنخفض الجوي بالتلاشي اليوم الأحد على أن تشهد سوريا خلال الأيام المقبلة حالة استقرار جوي قبل أن نشهد أول منخفض جوي في آذار.

ووفق ما توقعت مديرية الأرصاد الجوية اليوم الأحد ، يبقى الجو غائما جزئيا با مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المناطق الشرقية والجزيرة .

فيما يستقر الجو ليلا محذرة من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر من يوم غد الاثنين في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية .

بدورها، نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، أنه ومع مرور ساعات ظهر الأحد حتى ساعات الليل يبدأ المنخفض بالتلاشي بشكل سريع .

وتعود الأجواء المستقرة لكافة المناطق السورية ودمشق مع بقاء توقعات بتسجيل زخات مطرية على السواحل السورية.

وتبقى هذه الأجواء المستقرة ما بعد الأحد حتى 4 أيام على الأقل ، على أن نشهد بعدها أول منخفض جوي في شهر آذار.