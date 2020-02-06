يارا تنفي شائعات زواجها من رجل الأعمال فيليب زيادة

سيطرت حالة من الجدل على أوساط محبيِّ الفنانة يارا ، إثرَّ انتشار أنباءٍ تُفيد عن عزمها الزواج من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأتى ذلك بعدما نشرت الإعلامية هنادي عيسى عبر حسابها الرسمي في تطبيق تويت ر ، قائلة : ” معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة … سيتم هذا الأسبوع في أمريكا … وسيكون مدنياً بعيداً عن الإعلام ” .

وفور إعلان الصحافية الخبر ، انقسمت آراء المتابعين حول صحته ، وأشار البعض إلى أنه مجرد شائعة لافتين إلى أن النجمة اللبنانية عندما ستقرر الزواج ستعلن الخبر بنفسها ولن تخبئه .

وأكد آخرون النبأ ، مشيرين إلى أن الفنانة تحاول أن تحافظ على حياتها الخاصة بعيداً عن الإعلام وصفحات الجرائد وهو ما دفع بها إلى عدم الإعلان عنه .

وحسمت يارا الجدل الدائر حول زواجها من فيليب زيادة ، ونفت هذا الأمر جملةً وتفصيلاً ، معريةً الأخبار المتداولة حولها من الصحة ( بحسب ما ذكر موقع سيدتي نت ) .

يذكر أن النجمة اللبنانية تتحضر حالياً لإحياء حفل غنائي داخل كازينو لبنان بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري ، برفقة الفنان آدم وذلك بمناسبة عيد الحب .