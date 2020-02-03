وفاة طفل في حلب تكشف عن فضيحة تتعلق بوالدته وعشيقها

كشفة حادثة وفاة طفل في محافظة حلب ، عن قصة مروعة تتعلق بوالدته وعشيقها الذي اعتاد على ضرب الطفل واخوته بحجة تربيتهم.

وأوردت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن طفلاً يدعى ( عبد الحي . ك ) ، وصل إلى أحد المشافي وقد فارق الحياة بسبب تعرضه لضرب مبرح.

ولوحظ على جسد الطفل الذي تبين أن سبب وفاته هي الرضوض القوية ، علامات كدمات على كافة أنحاء جسمه .

وقام قسم شرطة الكلاسة في حلب بالتحري في سبب وفاة الطفل ، ليتبين أن والدته المدعوة ( ناهد. م ) هي المتسببة بوفاته .

وبعد إلقاء القبض على الوالدة ، اعترفت بوجود علاقة غرامية تربطها مع شخص يدعى (عبد الجليل. د ) ، الذي تعرفت عليه عبر تطبيق واتساب ، والذي اعتاد على ضرب أولادها الثلاثة من بينهم الطفل المتوفي ، بحجة تربيتهم.

كما كان (عبد الجليل. د ) المتواري عن الأنظار ، يهدد الأم بقتل ابنها الوحيد و اغتصاب ابنتيها الصغيرتين إذا لم تنفذ رغباته .

وأفادت الأم بأنها لدى عودتها من العمل ، وجدت المدعو (عبد الجليل. د ) يضرب أطفالها في منولها بواسطة خرطوم بلاستيك ، وبدت عليهم آثار الضرب و التعذيب .

ووجدت طفلها (عبد الحي) معلقاً على سلم حديد وقد تعرض لضرب مبرح ، ثم سقط عن السلم وغاب عن الوعي ، وعندها هرب المدعو (عبد الجليل) .

وتمكنت دوريات الأمن من العثور على المذكور في قرية الضاهرية بمحافظة حماه ، واعترف بقيامه بضرب الطفل على رأسه وكافة أنحاء جسده ، و اعترف بإقدامه على التحرش بالطفلتين .

واعترف القاتل بأنه كان يتواصل مع الأم أيضاً على الهاتف ويغير صوته لإيهامها بأن زوجها أرسله لينتقم منها.