وفاء موصللي وابنتها نايا تخطفان الأنظار بـ فيديو عفوي

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وفاء موصللي
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تتغنى الفنانة وفاء موصللي بالعلاقة الوطيدة التي تربطها بابنتها الوحيدة نايا ، وتحرص دائماً على تسليط الضوء على الشغف الكبير الذي يزين علاقتهما والذي تخطى رابط الأمومة حتى بات مزيجاً من الحب والصداقة المبنية على الاحترام .

ونشرت النجمة السورية مؤخراً صورة وشريط فيديو يجمعها بابنتها الشابة عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، ظهرتا فيه بإطلالة مميزة لناحية المكياج واللباس ، وتألقتا في المقطع المصور بخفة ظلٍّ لافتة .

وفاء موصللي بصحبة ابنتها نايا :

واستطاعت الابنة نايا أن تستحوذ على أنظار المتابعين ، نظراً لجمالها الواضح ومعانيها الجريئة وما تتمتع به من جاذبية عالية ورقيٍّ يهيمنّ دائماً على إطلالاتها .

وكانت الفنانة وفاء موصللي قد تنافست خلال موسم دراما رمضان الماضي بخماسية ” حب للإيجار ” وفي مسلسل ” عن الهوى و الجوى ” ، كما كان لها مشاركة في مسلسل ” ناس من ورق ” .

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