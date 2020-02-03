وسام صباغ في المستشفى … إليكم تفاصيل حالته الصحية ( صورة )

تعرض الفنان وسام صباغ مساء يوم أمس الأحد لحادث سير مروع ، نُقل على إثره إلى المستشفى للمعالجة بعدما أصيب بجروح وبعض الرضوض والكدمات .

وكشفت صورة متداولة على الانترنت للنجم اللبناني حجم الإصابات التي لحقت به جراء الحادث ، حيث ظهر من غرفة الإسعاف وهو مضرج بالدماء .

وأثار الخبر بلبلة كبيرة في أوساط محبيه ، مما دفع به للتعقيب على وضعه الصحي من خلال صورة شاركها عبر الـ STORY الملحقة بحسابه في تطبيق INSTAGRAM .

وسام صباغ في المستشفى :

وسارع عدد كبير من نجوم الفن اللبناني إلى مشاركة صورة وسام صباغ عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، متمنين له الشفاء العاجل ودوام العافية ، ومن أبرزهم الفنان باسم مغنية الذي نشر عبر إحدى صفحاته قائلاً : ” الحمد لله ع سلامتك ” .