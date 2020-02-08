وزير لبناني يكشف عن توجه لإعادة العلاقات مع سوريا إلى ما كانت عليه

أفاد وزير الثقافة والزراعة اللبناني عباس مرتضى ، بأن جلسات الحكومة الجديدة المقبلة ستحدد طبيعة العلاقة مع سوريا .

وفي تصريح لوكالة “سبوتنك” قال مرتضى إن هناك توجه ونية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً مع سوريا.

وأكد أن هذا الأمر يخدم لبنان و سوريا معاً، واللبنانيون سيستفيدون بسبب وجود خطة ترانزيت للدول العربية خاصة للمنتجات الزراعية ، وموضوع العلاقات السورية اللينانية سيكون من أول الأمور المطروحة.

ورأى الوزير اللبناني أن العلاقات المميزة بين لبنان و سوريا ستفتح باب العمل على التصدير من لبنان لإدخال عملة صعبة على البلاد ، وبذلك تتم المساهمة في تقدم الاقتصاد اللبناني وتطوير الحياة الاقتصادية في البلاد.

وبين أن العلاقة مع سوريا ستتحدد في جلسات الحكومة الجديدة المقبلة، على أمل أن يكون هناك علاقات مميزة بعد التشاور في مجلس الوزراء.

وسبق وشدد وزير المال اللبناني السابق ، علي حسن خليل ، على أن من مصلحة الجميع إعادة تكوين علاقات جيدة مع سوريا ، كما قال وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية السابق، حسن مراد، إن لبنان بحاجة سوريا على كل الأصعدة لما في ذلك من مصلحة للبنان، داعياً لإيجاد حلول لتصريف الإنتاج في لبنان والتي تبدأ من خلال تسهيل التصدير أولاً ، والتوجه إلى دمشق للتنسيق معها ثانياً.