وزارة الداخلية السورية تحذر من عصابة تنتحل صفة أمنية وتطلب تحويل “وحدات”

حذرت وزارة الداخلية السورية ، المواطنين من عصابة يمتهن افرادها ابتزاز المواطنين منتحلين صفة ضباط امن جنائي في دمشق.

ونشرت صفحة وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أنه وردت عدة شكاوى من المواطنين حول قيام أشخاص منحلين لصفة أمنية ، بابتزازهم.

وجاء في الشكاوى ، أن بعض الاشخاص ممن ينتحلون صفة ضباط امن جنائي ، يتصلون بالمواطنين ويطلبون منهم مراجعة الفرع وابتزازهم بمبالغ مالية من خلال تحويل ( رصيد ) وحدات لهم الى عدة ارقام.

ودعت الداخلية السورية المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات ، وإعلام الوحدات الشرطية بتلك الأرقام ليصار إلى ضبط أصحابها .

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