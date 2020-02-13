واتساب تسبق فيسبوك بهذه الخطوة وتحقق إنجاز تاريخي

كشفت شركة واتساب عن تحقيقها إنجازاً تاريخياً خلال فترة وجيزة لم تصل إليه “فيسبوك”.

واتساب – تكنولوجيا

وأعلنت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” في بيان عبر مدونتها الرسمية بأنها وصلت حالياً لأكثر من 2 مليار مستخدم.

و أشارت “واتسآب” في بيانها إلى أنها ستحارب بصورة أكبر من أجل حماية خصوصية المستخدمين عبر الإنترنت، وضمان عدم كسر تشفير الرسائل من أي متسللين أو مجرمين أو حكومات.

وأوضحت تقارير إخبارية أن إنجاز واتساب لا يمكن تصوره، خاصة وأن فيسبوك نفسه (المالكة لتطبيق واتسآب)، لم يصل إلى هذا الإنجاز في تلك الفترة الوجيزة.

و قد تحول تطبيق واتساب إلى وسيلة اتصال رئيسية في عدد كبير من دول العالم، ولعب دوراً مهماً في عمليات التسويق وحتى الحملات السياسية.

يشار إلى أن فيسبوك وصلت إلى أكثر من ملياري مستخدم في عام 2017، فيما لم توضح واتس اب كيف وصلت إلى هذا الرقم التاريخي بتلك السرعة الفائقة.