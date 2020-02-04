هيفاء وهبي توثق بالـ فيديو اقتحام غرفتها في المكسيك

تكلل حفل الفنانة هيفاء وهبي الذي أحيته قبل يومين في المكسيك بالنجاح ، ونقلت عبر حسابها على أحد منصات التواصل الاجتماعي بعضاً من المقتطفات التي وثقت من خلالها الأجواء الحماسية التي طغت عليه .

واستكملت النجمة اللبنانية ليلتها بعد انتهاء الحفل بحماسٍ كبيرٍ ولكن من نوعٍ آخر ، إذ أنها تفاجأت عند وصولها إلى غرفتها بوجود حيوان الراكون فيها بعدما تسلل خلسةً إليها ، الأمر الذي أرعبها وجعلها تخرج على الفور .

إلا أن هيفاء لم تستطع كبح جماح فضولها في توثيق اللحظات ، وسارعت إلى تسجيلها في فيديو شاركته مع المتابعين عبر الـ STORY الملحقة بحسابها في تطبيق INSTAGRAM .

هيفاء وهبي توثق تسلل الراكون إلى غرفتها :

وكتبت هيفاء وهبي على المقطع المصور قائلة : ” مبارح بعد الحفلة فجأة دخل علينا هيدا الشيء … أول مرة بشوفه بحياتي … صاروا البنات وراء الزجاج يتشاطروا عليه … ومن دقيقة كان صريخهم واصل لقبرص … طبعاً أنا صريخي وصل لمطار بيروت … ” .