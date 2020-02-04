هيفاء وهبي توثق بالـ فيديو اقتحام غرفتها في المكسيك

تكلل حفل الفنانة هيفاء وهبي الذي أحيته قبل يومين في المكسيك بالنجاح ، ونقلت عبر حسابها على أحد منصات التواصل الاجتماعي بعضاً من المقتطفات التي وثقت من خلالها الأجواء الحماسية التي طغت عليه .
واستكملت النجمة اللبنانية ليلتها بعد انتهاء الحفل بحماسٍ كبيرٍ ولكن من نوعٍ آخر ، إذ أنها تفاجأت عند وصولها إلى غرفتها بوجود حيوان الراكون فيها بعدما تسلل خلسةً إليها ، الأمر الذي أرعبها وجعلها تخرج على الفور .
إلا أن هيفاء لم تستطع كبح جماح فضولها في توثيق اللحظات ، وسارعت إلى تسجيلها في فيديو شاركته مع المتابعين عبر الـ STORY الملحقة بحسابها في تطبيق INSTAGRAM .
هيفاء وهبي توثق تسلل الراكون إلى غرفتها :
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. هيدا الحيوان امبارح بعد حفلة هيفاء دخل على غرفتها ! شكلو عارف انو بالغرفة فيه مزة 😛😹 حتى الحيوانات بدهن يشوفو الديفا 😂 بتعرفوا شو اسمو هالحيوان ؟ انا كإني بعرفو بس نسيت اسمو 😹✌🏻 . . . . . . . . #صور #اكسبلور_2020 #haifawahbi #haifa #هيفا_وهبي #اكسبلور_فلو #نانسي_عجرم #مشاهدة #منشن #صور #فيديو #متفاعل #انستقرام #مصر #السعودية #العراق#هيفاء_وهبي #haifawehbe #بنت #اليسا #لايك #فولو #جمال #مقاطع #القاهرة #الجزائر #المغرب #بنات #اكسبلور #مشاهدات#فولو_مي
وكتبت هيفاء وهبي على المقطع المصور قائلة : ” مبارح بعد الحفلة فجأة دخل علينا هيدا الشيء … أول مرة بشوفه بحياتي … صاروا البنات وراء الزجاج يتشاطروا عليه … ومن دقيقة كان صريخهم واصل لقبرص … طبعاً أنا صريخي وصل لمطار بيروت … ” .