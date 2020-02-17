هيا مرعشلي مُثقلة بالتفاصيل في ذكرى والدتها الراحلة ( صور )

استعادت الفنانة الشابة هيا مرعشلي بعض الذكريات التي جمعتها مع والدتها الراحلة رندا مرعش لي ، وذلك من خلال مشاركة الجمهور صورة جمعتها بعائلتها من مرحلة الطفولة .

واقتطعت صورتها من الصورة الكبرى وأضافتها للمنشور ، بدت خلالها وهي مبتسمة ببراءة وعلقت عليها معربة عن ضيق صدرها بما حوى ، لافتة إلى أن لا شيء يُحكى إلا لله .

ونشرت هيا الصورة عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، ظهرت فيها وهي تجلس بحجرِّ والدتها الفنانة الراحلة بينما ضمهما والدها الممثل طارق مرعشلي بحبٍ ودفئ كبير .

منشور هيا مرعشلي :

وحاز منشور الممثلة الشابة على تفاعل المتابعين ، لا سيما فناني سورية الذين انهالوا عليه متمنين لـ هيا الصبر والسلوان ، داعين الله أن يرحم والدتها الراحلة وأن يمنحها المغفرة .

فكتبت الممثلة هبة نور قائلة : ” الله يرحمها ويخلي لك عيلتك الحلوة هيوش القمر ” ، وعلق الفنان وائل شرف قائلاً : ” الله يرحم رندا كانت إنسانة رقيقة … لهلا بحس أساتها عايشة … إنا لله وإنا إليه راجعون ” .