أصالة نصري في مرمى سهام الفنانة نورهان ( صورة )

بدأت الشائعات تلاحق الفنانة أصالة نصري عقبَّ إعلانها خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان ، وتمثلت الأنباء الكاذبة التي طالتها بانتشار صورة لها برفقة طبيب التجميل فادي نصر حيث أشار البعض إلى وجود علاقة عاطفية تجمعهما .

وعلقت الفنانة اللبنانية نورهان على هذه الأنباء بطريقة ساخرة ، وذلك من خلال مشاركة صورة للثنائي عبر خاصية الـ STORY الملحقة بحسابها في INSTAGRAM وعلقت عليها NO COMMENT .

وكتبت على الصورة تعليق جاء فيه : ” طب أنتِ كدا لحقتي … يا شيخة ده أنتِ لسا مطلقة … الستات ما بقتش تضييع وقت خالص ” .

سخرية نورهان من أصالة نصري :

وكانت أصالة نصري قد نفت هذه الشائعات من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الشخصي في تويتر ، قائلة : ” هو الفنان الدكتور الصديق إلي مسؤول عن مظهري … اللطيف الذي أشكو له ما يزعجني بمرآتي … فيصالحني عليها … ” .