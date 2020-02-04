نوال الزغبي تتألق بإطلالة مخملية ملكية في المكسيك ( صور )

أحيت الفنانة نوال الزغبي حفلاً جماهيرياً ناجحاً للجاليات العربية في مدينة كان كون المكسيكية ، وتألقت فيه بفستانٍ ملكيٍ مخمليِّ من اللون النيلّي من تصميم اللبناني العالمي جورج حبيقة .

وأضافت على إطلالتها رونقاً من الأناقة الكلاسيكية والبهاء بمكياج خفيف جداً ، وتسريحة شعر مختلفة عما اعتادت الظهور به خلال الفترة الماضية .

وأشعلت النجمة الذهبية الحفل بباقة منوعة من أجمل أغنياتها تنقلت فيهم بين القديم والحديث ، على غرار : ” كده باي ، عينيك كدابين ، روحي يا روحي ، بيلبقلك ، عادي ” وغيرها .

إطلالة نوال الزغبي في المكسيك :

وتداولت بعض الصفحات النشطة في تطبيق INSTAGRAM مقطع فيديو يوثق التقاء النجمة اللبنانية نوال الزغبي بالفنان السوري حسين الديك حيث أعرب الأخير عن احترامه الكبير لها ولفنها وإعجابه بكل ما تقدمه ، قبل أن تحييه وتصفه بالمبدع .