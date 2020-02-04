نوال الزغبي تتغزل بـ وائل كفوري مستعينةً بـ مين حبيبي أنا ( فيديو )

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نوال الزغبي
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فاجأت الفنانة نوال الزغبي مواطنها النجم وائل كفوري بحضور حفله في المكسيك ، وذلك بعد يومٍ واحد من إحيائها حفلها الغنائي في المكان نفسه .

وصعدت الفنانة الذهبية خشبة المسرح متوجهة إلى كفوري لإلقاء التحية قائلة أنها بالمجمل لا تسهر ولكن وائل له سحر خاص وسحر في صوته ، فأحييا بعدها الـ ديو الغنائي الأشهر الذي قدماه قبل أربعٍ وعشرين عاماً  ( مين حبيبي أنا ) .

وشاركت النجمة اللبنانية فيديو يجمعها على إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وعلقت عليه معربة عن حبها واحترامها الكبير لـ وائل كفوري ، قائلة : ” أنت إلي بحبه أنا … ليلة من العمر مع ملك الرومانسية ” .

منشور نوال الزغبي :

يشار إلى أنا نوال الزغبي تتحضر حالياً لإطلاق أغنيتها الجديدة المنتظر ة ( القوية ) والتي كانت قد أعلنت عبر إحدى صفحاتها الرسمية قبل أيام .

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