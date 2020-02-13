نسرين طافش تتألق بالـ هوت شورت في أحدث جلسة تصوير لها ( صور )

تعتبر الفنانة نسرين طافش من النجمات المواكبات للصيحات العالمية في مجال الأزياء وما يحتويه من كماليات لنواحي فن المكياج والتسريحات .

وتحرص النجمة الشابة دائماً على مشاركة صورها مع الجمهور المتابع لها عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت مؤخراً مجموعة من الصور الجديدة عبر INSTAGRAM ، تألقت خلالهم بـ هوت شورت من الجلد الأسود نسقت معه بلوز قطني باللون الأخضر الداكن ، واستكملت إطلالتها بتسريحة الـ WAVY ، فيما اختارت مكياج الوجه الناعم بتدرجات اللون الوردي .

شاهد إطلالة نسرين طافش :

وحازت إطلالة نسرين على تفاعل المتابعين الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها ، وأثنوا على أناقتها الدائمة وأسلوبها العصري في الظهور متمنين لها دوام التألق والنجاح .