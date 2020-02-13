نسرين طافش تتألق بالـ هوت شورت في أحدث جلسة تصوير لها ( صور )

تعتبر الفنانة نسرين طافش من النجمات المواكبات للصيحات العالمية في مجال الأزياء وما يحتويه من كماليات لنواحي فن المكياج والتسريحات .
وتحرص النجمة الشابة دائماً على مشاركة صورها مع الجمهور المتابع لها عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي .
ونشرت مؤخراً مجموعة من الصور الجديدة عبر INSTAGRAM ، تألقت خلالهم بـ هوت شورت من الجلد الأسود نسقت معه بلوز قطني باللون الأخضر الداكن ، واستكملت إطلالتها بتسريحة الـ WAVY ، فيما اختارت مكياج الوجه الناعم بتدرجات اللون الوردي .
شاهد إطلالة نسرين طافش :
وحازت إطلالة نسرين على تفاعل المتابعين الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها ، وأثنوا على أناقتها الدائمة وأسلوبها العصري في الظهور متمنين لها دوام التألق والنجاح .
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الكون هو المصدر الذي يلهمك إلى حاجاتك الطبيعية وهو الذي يساعدك دائمًا على تلبيتها. فإنك تعطى مثلًا فرصًا لكي تحب وتكسب الحب، ولكن اسأل ذاتك كم من مرة في حياتك تسببت بتبديد هذه الفرص 💫 #موطن_الروح #غاري_زوكاف 🌷 تحدي القراءة و الوعي مستمر تم تاجيل اللايف النقاشي و اختيار الفائزين الى حين انتهائي من التصوير ان شاءالله ♥️