نسرين طافش تستعرض رشاقتها في النادي الرياضي ( فيديو )

يبدو أن قدرات الفنانة نسرين طافش لم تنضبّ بعد ، فهي القارئة والرياضية المتمرسة بفن التأمل والصفاء اليوغا ، وهي الراقصة البارعة في فن الصالونات بالإضافة إلى موهبتها العالية في التمثيل والغناء .

وشاركت نسرين المتابعين قبل قليل فيديو قصير نشرته عبر إحدى صفحاتها ، بدت فيه برفقة مدربها الرياضي أثناء ممارستها رياضة التنس على الحائط .

صالة النادي والمصور مصطفى عذاب ثالثهما .

وعلقت على المنشور قائلة : ” قف لنفسك … افعل شيئاً جيداً جسدك وروحك … لا تضيع وقتك … اخرج من منطقة راحتك … تجرأ على أن تكون قوياً … تألق … ” .

نسرين طافش تمارس رياضة التنس :

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين ، و انطلقت عليه موجة من التعليقات الإيجابية التي أشادت برشاقتها والتناسق الجسدي الذي تتميز به .

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل ” ختم النمر ” الذي تدور أحداثه ضمن 45 حلقة ، ومن المقرر أن يعرض نهاية شهر كانون الثاني / يناير الجاري .