نسرين طافش ترقص ال ” سالسا ” مع مدربها الجديد ( فيديو )

تمتلك الفنانة نسرين طافش طاقات كبيرة خولتها دخول عالم الفن في مجالي التمثيل والغناء وتعلم مهارات الرقص على اختلاف أنواعه .

وتبرز الممثلة الشابة دائماً في المجالات المختلفة التي تدخل فيها ، نظراً لثقتها الكبيرة في إمكانياتها العالية ، وإيمانها الواسع بقدراتها اللامحدودة في النجاح ، وحبها المنقطع النظير بالاطلاع على شتى المجالات .

وشاركت نسرين قبل قليل المتابعين بأحدث خطواتها ، وأطلت عليهم في شريط فيديو قصير نشرته عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبدت خلاله وهي تقتحم عالم الرقص اللاتيني بـ الـ سالسا تحت إشراف مدرب الرقص الخبير خالد تيجانا ، وعلقت على المنشور قائلة : ” صباح الجمال والطاقة العالية … أول درس سالسا في مصر … مع أشطر مدرب … ” .

نسرين طافش ترقص السالسا :

وحاز المنشور على تفاعل كبير من قبل الجمهور المتابع لها ، وعليه انطلقت موجة من التعليقات الإيجابية التي أشادت برشاقة نسرين طافش والتناسق الجسدي الذي تتمتع به .