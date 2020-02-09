نسرين طافش ترقص ال ” سالسا ” مع مدربها الجديد ( فيديو )

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نسرين طافش
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تمتلك الفنانة نسرين طافش طاقات كبيرة خولتها دخول عالم الفن في مجالي التمثيل والغناء وتعلم مهارات الرقص على اختلاف أنواعه .

وتبرز الممثلة الشابة دائماً في المجالات المختلفة التي تدخل فيها ، نظراً لثقتها الكبيرة في إمكانياتها العالية ، وإيمانها الواسع بقدراتها اللامحدودة في النجاح ، وحبها المنقطع النظير بالاطلاع على شتى المجالات .

وشاركت نسرين قبل قليل المتابعين بأحدث خطواتها ، وأطلت عليهم في شريط فيديو قصير نشرته عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبدت خلاله وهي تقتحم عالم الرقص اللاتيني بـ الـ سالسا تحت إشراف مدرب الرقص الخبير خالد تيجانا ، وعلقت على المنشور قائلة : ” صباح الجمال والطاقة العالية … أول درس سالسا في مصر … مع أشطر مدرب … ” .

نسرين طافش ترقص السالسا :

وحاز المنشور على تفاعل كبير من قبل الجمهور المتابع لها ، وعليه انطلقت موجة من التعليقات الإيجابية التي أشادت برشاقة نسرين طافش والتناسق الجسدي الذي تتمتع به .

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