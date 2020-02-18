نسخة فيسبوك الجديدة لسطح المكتب أصبحت متاحة للتجربة

أطلقت شركة فيسبوك تعديلات جديدة لنسختها المخصصة لسطح المكتب.

وأعلنت الشركة لأول مرة عن نيتها إعادة تصميم واجهة التطبيق في النسخة المخصصة للحواسيب، في مؤتمر المطورين F8 العام الماضي.

و بدأت فيسبوك منذ ذلك الحين في طرح النسخة الجديدة على عدد صغير من المستخدمين لاختباره قبل طرحة رسمياً لدى المستخدمين حول العالم.

وحول التعديلات الجديدة التي قامت بها، أوضحت فيسبوك أنها طرحت تنسيقاً جديدًا على شكل فقاعات لتنظيم شكل المنشورات، وهذه الفقاعات تبدو بحجم كبير وغير مرتبة لوجود كل منشور ضمن فقاعة خاصة به ولا يمكنك رؤية أي معلومات أو بيانات أخرى عدا المنشور بسبب استحواذ الفقاعات على معظم المساحة، كما استبدلت الشركة اللون الأزرق الخاص بفيسبوك باللون الأبيض واستبدلت الزوايا بحواف مستديرة.

و من المتوقع أن يصل التحديث الجديد من التطبيق إلى جمهور أوسع قبل بداية فصل الربيع هذا العام.