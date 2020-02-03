نادين نجيم ترد على هجوم باميلا الكيك بذكاء : ( الفن أخلاق )

خرجت الفنانة نادين نجيم عن صمتها وردت على الهجوم الذي شنته مواطنتها النجمة باميلا الكيك عليها وعلى كل ملكات الجمال الذين دخلنَّ عالم الفن ومجال التمثيل ، متهمةً إياهنً بالتسلق بجمالهن على حسابات الفنانات اللواتي درسنَّ هذا المجال وأصبحنَّ بلا عمل بسببهنَّ .

ولم ترد نجيم بشكلٍ مباشر على كلمات الكيك وإنما اكتفت بمشاركة منشور لإحدى متابعاتها ، وعلقت عليه قائلة : ” كل يوم منتعلم شيء جديد … وكل مرة نتنافس مع حالنا … الفن أولاً وأخيراً أخلاق ومهنية … قبل الأداء التمثيلي ” .

تعقيب نادين نجيم على هجوم باميلا الكيك :

شكراً فاطمة ❤️ كل يوم منتعلم شي جديد وكل مرة منتنافس مع حالنا … الفن أولاً وأخيراً أخلاق ومهنية عالية قبل الأداء التمثيلي https://t.co/HkWbeY2lqK — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 2, 2020

وجاء في منشور المتابعة رداً صريحاً على كلام باميلا الكيك ، وتضمن دفاعاً واضحاً عن أداء نجيم وكيفية تطور أدائها التمثيلي و ذكاء اختياراتها بعدم تكرار نفسها .

وبدأت نادين نجيم قبل أيامٍ قليلة تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني ” عشرين /عشرين ” إلى جانب النجم السوري قصي خولي ، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصبّاح إخوان .