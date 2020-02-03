نادين نجيم ترد على هجوم باميلا الكيك بذكاء : ( الفن أخلاق )

أخبار الفن
نادين نجيم
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

خرجت الفنانة نادين نجيم عن صمتها وردت على الهجوم الذي شنته مواطنتها النجمة باميلا الكيك عليها وعلى كل ملكات الجمال الذين دخلنَّ عالم الفن ومجال التمثيل ، متهمةً إياهنً بالتسلق بجمالهن على حسابات الفنانات اللواتي درسنَّ هذا المجال وأصبحنَّ بلا عمل بسببهنَّ .

ولم ترد نجيم بشكلٍ مباشر على كلمات الكيك وإنما اكتفت بمشاركة منشور لإحدى متابعاتها ، وعلقت عليه قائلة : ” كل يوم منتعلم شيء جديد … وكل مرة نتنافس مع حالنا … الفن أولاً وأخيراً أخلاق ومهنية … قبل الأداء التمثيلي ” .

تعقيب نادين نجيم على هجوم باميلا الكيك :

وجاء في منشور المتابعة رداً صريحاً على كلام باميلا الكيك ، وتضمن دفاعاً واضحاً عن أداء نجيم وكيفية تطور أدائها التمثيلي و ذكاء اختياراتها بعدم تكرار نفسها .

وبدأت نادين نجيم قبل أيامٍ قليلة تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني  ” عشرين /عشرين ” إلى جانب النجم السوري قصي خولي ، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصبّاح إخوان .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

تيم حسن وقصي خولي بين الماضي والحاضر ( صورة )

وسام صباغ في المستشفى … إليكم تفاصيل حالته الصحية (…

اليسا ترد على هجوم جوزيف أبو فاضل وتصفه بـ الغنم