ميلاد يوسف يكشف كواليس فيلمه السينمائي الجديد ( صور )

بدأ الفنان ميلاد يوسف بتصوير بطولة الفيلم الروائي القصير ( عنها ) إلى جانب النجمة روبين عيسى تحت إشراف المخرجة الشابة رباب مرهج التي عكفت على كتابة نص المشروع الفني .

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة ، قاست ألم الخيانة وعانت من التعذيب لأجل النقود ووهم بمنحها الحرية ، وعلى الرغم مما يحيط بها من غدرٍ وآلام تسعى لمعاركة الحياة ورفض التبعية محاولةً إثبات نفسها وأن تكون هي بكل ما فيها .

ويشارك في فيلم ( عنها ) إلى جانب النجمين مجموعة من النجوم ومن أبرزهم : ” فاضل وفائي ، نجاة محمد ، سلمى سليمان ، وحيد قزق ، كرم الشعراني وفايز قزق ” .

ميلاد يوسف في كواليس فيلمه الجديد :

يذكر أن الميلاد يوسف يتحضر لدخول السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل البيئة الشامية ” سوق الحرير ” والعمل الاجتماعي ” الحب جنون ” ، فيما تشارك الفنانة روبين عيسى بالظهور مؤخراً في مسلسل ” ببساطة ” إلى جانب مشاركتها في مسرحية ” هوى غربي “