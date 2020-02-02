ميس حمدان تثير الجدل بـ وصلة رقص شرقي ( فيديو )

أثارت الفنانة ميس حمدان استياء الجمهور بعدما شاركت متابعيها عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جريء ، استعرضت من خلاله مهاراتها في الرقص الشرقي .

وظهرت النجمة الأردنية في المقطع المصور بملابس سوداء مكشوفة لناحية الخصر ، وبدأت الرقص موجهة رسالة إلى الراقصة جوهرة .

وأرفقت المنشور بتعليق جاء فيه : ” عاش يا نسر … عندي يوم في الأسبوع بعمل فيه رياضة على مزيكا عربي وأرقص … أكسر فيه ملل الجيم … ” ,

وأضافت : ” ليس لدي مشكلة في حال جوهرة اعتذرت عن فرح … أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس … صُحابي عاوز ين أغطي دروس … كله برتقال ” .

ميس حمدان ترقص شرقي :

وتعرضت الفنانة على إثره لهجوم لاذع من الانتقادات السلبية ، مما دفع بها لحذف المنشور عن حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، إلا أن الأمر لم يفلح بسبب قيام بعض الصفحات بإعادة نشر منشور ميس حمدان طمعاً بالتفاعل الكبير الذي أحدثه منذ اللحظات الأولى لنشره .