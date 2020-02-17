ميسون أبو أسعد تعتمد الجرأة وتثير غضب المتابعين ( صور )

تعرضت الفنانة ميسون أبو أسعد لحملة تجريحٍ واسعة ، إثر نشرها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد الحب .

واعتبر المتابعون لصفحة الممثلة السورية على تطبيق INSTAGRAM إطلالتها بالجريئة جداً ، إذ ظهرت مرتدية فستاناً كلاسيكياً من اللون الأسود كشف عن أجزاء كبيرة من جسدها .

وعلقت عليها قائلة : ” لحظات كثيرة معكم … أهمها لحظات الحب الي بشوفها بكل كلمة حب بتوصلني منكم … شكراً على حبكم بكل وقت وكل عيد حب وأنتم بخير … ” .

شاهد إطلالة ميسون أبو أسعد :

وأثار المنشور استياء النشطاء الذين هاجموا الفنانة متسائلين عن ماهية الرسالة التي أرادت إيصالها يمثل هذه الإطلالة لخادشة للحياء العام ( بحسب رأيهم ) .

ولا تعتبر هذه الإطلالة الجريئة الأولى لـ ميسون أبو أسعد ، إذ شاركت المتابعين في وقتٍ سابق مجموعة من الصور الحديثة لها عرضتها لحملة انتقادات كثيرة طالت جرأتها الكبيرة في الظهور .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل ” عندما تشيخ الذئاب ” الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي ، وشاركت في بطولته إلى جانب كلٍ من : ” عابد فهد ، سلوم حداد ، سمر سامي ” وآخرين .