ميسون أبو أسعد تعتمد الجرأة وتثير غضب المتابعين ( صور )

تعرضت الفنانة ميسون أبو أسعد لحملة تجريحٍ واسعة ، إثر نشرها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد الحب .
واعتبر المتابعون لصفحة الممثلة السورية على تطبيق INSTAGRAM إطلالتها بالجريئة جداً ، إذ ظهرت مرتدية فستاناً كلاسيكياً من اللون الأسود كشف عن أجزاء كبيرة من جسدها .
وعلقت عليها قائلة : ” لحظات كثيرة معكم … أهمها لحظات الحب الي بشوفها بكل كلمة حب بتوصلني منكم … شكراً على حبكم بكل وقت وكل عيد حب وأنتم بخير … ” .
شاهد إطلالة ميسون أبو أسعد :
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مريت بلحظات كتيرة معاكن اهمها لحظات الحب اللي بشوفها بكل كلمة حب بتوصلني منكم.شكرا على حبكن بكل وقت وكل عيد حب وأنتو بخير.❤️ #HappyValentinesDay ❤️🌹 Photography @everythingbutphotography Designer @alaasarkis.fashion Make up @christina.assaf Hair @tony_alkhouli @salazagroup Digital media and PR @brandstampmedia #syria #egypt #UAE #love #fashion #brandstamp
وأثار المنشور استياء النشطاء الذين هاجموا الفنانة متسائلين عن ماهية الرسالة التي أرادت إيصالها يمثل هذه الإطلالة لخادشة للحياء العام ( بحسب رأيهم ) .
ولا تعتبر هذه الإطلالة الجريئة الأولى لـ ميسون أبو أسعد ، إذ شاركت المتابعين في وقتٍ سابق مجموعة من الصور الحديثة لها عرضتها لحملة انتقادات كثيرة طالت جرأتها الكبيرة في الظهور .
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On #ValentinesDay I look at the eye of love to the whole world❤ I wanna thank all my artist friends who gave me their love and good vibes.. and for the lovely time we’ve had together during this photoshoot❤😍 Photography @everythingbutphotography Designer @alaasarkis.fashion Make up @christina.assaf Hair @tony_alkhouli @salazagroup Digital media and PR @brandstampmedia #syria #egypt #UAE #love #fashion #brandstamp
يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل ” عندما تشيخ الذئاب ” الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي ، وشاركت في بطولته إلى جانب كلٍ من : ” عابد فهد ، سلوم حداد ، سمر سامي ” وآخرين .