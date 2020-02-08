ميزة جديدة في إصدار واتساب الأخير تنال رضا المستخدمين

أضاف تطبيق واتساب الشهير ، ميزة جديدة في إصداره الأخير للهواتف الداعمة لنظامي التشغيل أندرويد و آي أو إس.

وأطلقت شركة التطبيق على هواتف أندرويد و آي أو إس ، بحسب ما نشر موقع “WABetaInfo” المتابع لأخبار واتس اب ، ميزة “الرسائل المختفية”.

ميزة جديدة في إصدار واتساب الأخير :

وعن هذه الميزة الجديدة (الرسائل المختفية) التي مازالت تحت التطوير، شرح الموقع أنها تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل بشكل تلقائي بعد انقضاء وقت محدد.

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وتم رصد دلائل هذه الميزة ، في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على هواتف أندرويد.

وأشار الموقع إلى أن الميزة متوفرة في المجموعات ، وقد تتوفر للدردشات الفردية أيضاً.

يشار إلى أنه في الإصدار التجريبي الأحدث رقم 2.19.384، ، تم رصد بعض التغييرات على ميزات واتساب منها خيار تحديد المدة.